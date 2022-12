Kozak, ex Lazio: “Scaloni? Sapevo sarebbe diventato allenatore, era un leader”

Kozak, ex attaccante della Lazio, ha parlato di Lionel Scaloni, commissario tecnico della Nazionale Argentina che ha vinto un Mondiale da protagonista con l’appoggio sul campo di Lionel Messi. Di seguito le dichiarazioni di Kozak: “Nell’uno contro uno ti faceva male. Era un bulldog che non lasciava passare proprio nulla. Anche in allenamento ha giocato sempre con il massimo impegno. Si preoccupava di dare l’esempio ai giovani. Poteva essere già un allenatore? Sì, ma all’epoca lo consideravo un eccellente compagno di squadra. Anche se mi dava un po’ fastidio che mi prendeva sempre in giro per il mio naso, ma l’ho presa bene alla fine dei conti. Invece, nei momenti in cui era necessario parlare seriamente, prendeva la parola nello spogliatoio e tutti ascoltavano con tanta attenzione. Non è una sorpresa per me che sia diventato un allenatore. Quando ho visto che era diventato ct della Nazionale maggiore è stato uno shock per me. Ho pensato tra me e me: come ha fatto Scalo a farlo ancora?”.

Foto: sito Slovan Liberec