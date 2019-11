Kovacic: “Real? È successo tutto troppo in fretta, tre anni difficili. Il Chelsea la scelta giusta e voglio vincere qui”

Mateo Kovacic, centrocampista croato del Chelsea, ha parlato del sui periodo al Real Madrid e del presente in Inghilterra sul sito ufficiale del club londinese: “Ora sto meglio. Questo è stato anche un piccolo problema nella mia carriera. Tutto è successo troppo in fretta per me. Ho avuto tre anni grandi e difficili a Madrid. Ho giocato, non ho giocato, non ho avuto la continuità di cui avevo bisogno e quello che ho ora qui. Mi sono divertito, abbiamo vinto tre Champions League, ma il Chelsea è arrivato nel momento migliore della mia carriera. È stato il cambiamento più importante, la scelta giusta e sono davvero soddisfatto. Voglio vincere qui”.

Foto: ChelseaNews24