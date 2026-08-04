Kovacic: “Io all’Inter? Al City puntano su di me, Maresca me lo ha confermato”

04/08/2026 | 20:01:57

Mateo Kovacic ha parlato a gol.dnevnik.hr di un possibile addio al City: “Inter? Contano su di me al City. Non ho percepito alcun dubbio da parte loro. Ho parlato con loro e anche con l’allenatore e mi hanno detto che contavano su di me, il che per me era importante da sentire. Ora, come ho detto, per i giocatori sta sempre a noi mostrare la nostra versione migliore, perché se giochiamo bene, l’allenatore ci metterà al primo posto”.

Foto: Instagram Kovacic

