Kovac: “Sulla formazione decido domani, la Juve è favorita. Tudor? Non sono sorpreso della sua carriera”

15/09/2025 | 19:39:45

Niko Kovac ha presentato la sfida contro la Juventus in conferenza stampa: “Noi giochiamo fuori casa e questo è un vantaggio per la Juve. I miei dovranno fare resistere e ho già visto la forza della Juve in amichevole. La Juve ha un potenziale immenso e noi dovremo dare il 100%. Per noi sarebbe importante iniziare bene e vogliamo dimostrare le nostre qualità a Torino. Abbiamo alcuni infortunati, ma hanno recuperato molto bene. Noi sappiamo che abbiamo recuperato molta velocità in attacco e abbiamo tante opzioni. Vedremo come staranno i ragazzi domani. Poi deciderò domani mattina. Tudor? Sono felice di affrontare Igor domani e non sono sorpreso della sua carriera da allenatore. Ha ricevuto un traguardo eccezionale entrando in Champions e ha fatto molto bene anche in Francia. La Juventus ha tanti buoni giocatori. Domani vedremo come andrà a finire”.

Foto: sito Borussia Dortmund