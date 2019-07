Kovac su Sané: “So che ha un contratto col City, ho chiesto scusa a Guardiola”

Le dichiarazioni rilasciate lunedì dal tecnico del Bayern Monaco Niko Kovac su Leroy Sané (“Sono ottimista sul suo arrivo”) hanno fatto scontenti tutti. Su tutti il direttore generale dei bavaresi Karl-Heinz Rummenigge, che intervistato prima del match di Audi Cup contro il Fenerbahce ha bacchettato il suo allenatore: “Non capisco perché abbia detto queste cose, gli avevo detto di non fare uscite del genere. Sané è un giocatore del City e dobbiamo rispettarlo”. Un atteggiamento che non è piaciuto neanche ai Citizens e che ha costretto il tecnico dei bavaresi a fare dietrofront e chiedere scusa dopo la partita: “Ho parlato con Guardiola per chiedere scusa, sono consapevole che Sané ha un contratto con il Manchester City, per questo chiedo scusa anche al club”.

Foto Twitter Bayern Monaco