Kovač: “Siamo andati oltre le aspettative, ora sfidare il Real Madrid è un bonus”

02/07/2025 | 09:35:46

Niko Kovač si è mostrato soddisfatto della prestazione della sua squadra, che ha superato la fase a eliminazione diretta con un risultato importante e ora si prepara ad affrontare una delle squadre più forti al mondo. “Siamo felici – ha dichiarato Kovač – credo che abbiamo fatto meglio del previsto. Abbiamo superato gli ottavi ed è già un grande risultato. Ora sfidare il club più grande del mondo è un bonus per noi.” Il tecnico ha poi sottolineato l’importanza di questo momento per il Borussia e per il calcio tedesco in generale: “Per noi, per il Borussia Dortmund e per il calcio tedesco, è un momento importante.” Riguardo all’avversario che li attende, il Real Madrid, Kovač ha aggiunto: “Conosciamo molto bene Xabi Alonso… ha fatto un lavoro fantastico e ora sta portando tutto quello che aveva a Leverkusen anche al Real Madrid. Se riusciremo a ripetere la prestazione del primo tempo, avremo una vera chance.” Il tecnico ha infine lodato la reazione della squadra nel secondo tempo, capace di resistere alla pressione del Monterrey e portare a casa la qualificazione: “Questa esperienza ai quarti è un bonus per noi, stiamo performando oltre le aspettative.”

Foto: insta dortmund