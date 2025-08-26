Ufficiale: Kovac rinnova con il Borussia Dortmund

26/08/2025 | 11:15:10

Attraverso un comunicato ufficiale presente sul proprio sito, il Borussia Dortmund ha reso noto il rinnovo del tecnico Niko Kovac. L’annuncio del club tedesco: “Niko Kovac rinnova fino al 2027. Il Borussia Dortmund e Niko Kovac (53 anni) proseguiranno insieme il loro percorso. L’allenatore ha prolungato il contratto con l’otto volte campione di Germania fino al 30 giugno 2027. Kovac e il suo staff tecnico avevano preso in mano il BVB lo scorso inverno, quando la squadra era undicesima in classifica, e grazie a un finale di stagione furioso hanno riportato il club alla qualificazione per la UEFA Champions League”.

Foto: sito Borussia Dortmund

