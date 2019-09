Kovac nella conferenza pre-Tottenham: “Kane e Lewandowski i migliori centravanti al mondo”

Alla vigilia della sfida tra Tottenham e Bayern Monaco valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, il tecnico ospite Niko Kovac ha avuto parole al miele per il centravanti inglese Harry Kane in conferenza stampa: “Il Tottenham ha un grande stadio e tifosi straordinari. E quanto mostrato da Kane in Premier League, poi, è sensazionale. Non c’è nulla che non possa riuscire a fare, e penso che con Lewandowski si contenda il primato di miglior centravanti al mondo. Ci divertiremo a giocare in casa loro e vogliamo riuscire a segnare diversi gol“.

Foto: SportBild