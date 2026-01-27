Kovac: “Inter dinamica e moderna. Zielinski ottimo giocatore. I tifosi ci daranno una mano”

27/01/2026 | 16:05:08

Niko Kovac ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Borussia Dortmund e Inter: “Sabitzer e Sule non c’erano? Come detto non ci saranno domani, visti i problemi avuti. Manca anche Svensson per la squalifica, non siamo al completo, ma ci saranno comunque ottimi giocatori in campo. Differenza di gol subiti tra campionato e Champions? Le statistiche sono buone, anche contro squadre di ottimo livello. Sicuramente la qualità della Champions è estremamente alta, lo abbiamo visto anche a Torino. Domani ce la giochiamo contro una squadra fortissima, arrivata due volte in finale negli ultimi tre anni. Dobbiamo difendere bene e sfruttare tutte le occasioni che avremo davanti. Questo stadio è magico, trasmette forza ed energia: dobbiamo sfruttarlo domani. Mane? Ha avuto anche un infortunio, finora non è riuscito a dare ciò che serviva. Lui può adattarsi molto bene, lo abbiamo visto in allenamento, ma le partite sono un’altra cosa. Gli basta però poco per fare il salto di qualità. C’è concorrenza nel suo ruolo, ma il focus è sempre la qualità e lui ne ha. L’incertezza della classifica influirà? Ci sono tantissime possibili soluzioni e incroci, per cui non ci penso. Penso alla partita, vogliamo vincere a prescindere. Poi vedremo cosa accadrà. L’Inter ha il nostro stesso obiettivo: con una vittoria potrebbe arrivare tra le prime otto. Zielinski? Ottimo giocatore, sta facendo passi avanti e acquisendo minuti. Per l’Inter è molto importante. Non so chi giocherà, ma a prescindere saranno giocatori di altissimo livello. Il nostro focus però è sulla nostra squadra. L’Inter è il tipico avversario contro cui bisogna fare attenzione a non subire gol, visto che non avremo poi così tante chance per segnare. Abbiamo il pubblico dalla nostra, so che i tifosi saranno lì per noi e ci aiuteranno. Differenze tra l’Inter di Inzaghi e quella di Chivu? Questo gruppo lavora insieme ormai da anni, tutti si conoscono benissimo. In passato è stata una squadra dominante, ora vedo grande velocità in transizione e dobbiamo essere consapevoli del loro modo di giocare. L’Inter è una squadra molto dinamica e moderna, non è ciò che a volte si dice delle italiane”.

Foto: sito Borussia Dortmund