Kovac: “Emre Can è un leader, rimarrà il capitano”

Emre Can rimarrà capitano del Borussia Dortmund sotto la guida del nuovo allenatore Niko Kovac. Il tecnico lo ha confermato in conferenza stampa: “Considero Emre un leader. È un nazionale tedesco. Rimane il capitano, gli ho già parlato oggi”.

Poi ha proseguito: “Siamo qui al BVB e l’obiettivo è ottenere il massimo. Siamo undicesimi in classifica e non voglio parlare di posizioni in classifica. Ciò sarà deciso alla fine. Il campionato sarà deciso molto tardi. Le ultime partite saranno cruciali. Dobbiamo avere resilienza. Ecco perché vogliamo lavorare sodo. La speranza nasce dal duro lavoro”.

Foto: Twitter Dortmund