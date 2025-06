Kovac: “Ci sono 32 gradi all’ombra, le squadre del Sud sono avvantaggiate”

21/06/2025 | 16:45:47

L’allenatore del Borussia Dortmund, Niko Kovac, ha così parlato in vista della sfida a Cincinnati contro i Mamelodi Sundowns: “In questo torneo, vediamo che i club del sud (America, ndr) hanno un grande vantaggio a causa delle condizioni, del caldo”, ha dichiarato in conferenza stampa”Per gli spettatori allo stadio, fa incredibilmente caldo. Quindi potete immaginare quanto sia difficile per i giocatori: sono 32 gradi all’ombra, immaginate con il sole forte, dentro lo stadio, bisogna aggiungere 3, 4 o anche 5 gradi”.

Foto: Instagram Dortmund