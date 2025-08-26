Kovac: “Voglio che il Borussia ritrovi la forza di un tempo. Ecco cosa mi ha convinto a restare”

26/08/2025 | 11:30:25

Attraverso un comunicato ufficiale presente sul proprio sito, il Borussia Dortmund ha reso noto il rinnovo del tecnico Niko Kovac. L’allenatore croato ha commentato così la buona riuscita della trattative, tradotta in un prolungamento contrattuale: “Negli ultimi sei mesi abbiamo ottenuto molto insieme e riportato il Borussia in carreggiata. Come staff tecnico abbiamo sentito grande fiducia e la sensazione di poter fare la differenza qui, insieme al club e ai tifosi. I colloqui delle ultime settimane mi hanno ulteriormente convinto: possiamo portare avanti con successo e continuità il percorso intrapreso. Con lavoro onesto, decisioni chiare e tanta passione vogliamo contribuire a far ritrovare al Borussia la sua forza di un tempo. Qui abbiamo ancora tanti obiettivi davanti a noi”.

Foto: sito Borussia Dortmund

