Kovac: “Barcellona squadra forte. Proveremo a mettere a nudo i loro punti deboli”

Nico Kovac, tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Barcellona: “Flick? Ci conosciamo bene e ci apprezziamo come persone. Sappiamo anche come vediamo il calcio l’uno dell’altro. Siamo consapevoli della qualità degli attaccanti del Barcellona e dobbiamo difenderci bene. Vogliamo approfittare delle loro debolezze provando a mettere a nudo i loro punti deboli”.

“Penso che il Barcellona sia favorito domani – ha ribadito il tecnico -, ma il Dortmund ha giocato nella finale della scorsa stagione. Qui tutto è possibile. Siamo un po’ sfavoriti, ma questo non vuol dire nulla”.

Foto: sito Borussia Dortmund