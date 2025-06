Kovac (all. Dortmund): “Punto fortunato contro il Fluminense. L’umidità non ci ha aiutato”

17/06/2025 | 21:00:34

Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, al termine dello striminzito 0-0 contro il Fluminense al debutto assoluto al Mondiale per Club nel gruppo F: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ce l’aspettavamo, il Fluminense è un’ottima squadra. Per come è strutturata, per come giocano a calcio. Abbiamo avuto delle difficoltà, soprattutto nel primo tempo, un pelino meglio nel secondo. Penso sia un punto fortunato per noi”, le prime parole rilasciate a DAZN.

Poi ha proseguito: L’umidità non ci ha aiutato, anche come umidità del campo. Non siamo riusciti ad essere aggressivi, come vorrei che la squadra fosse sempre. Ci hanno fatto correre tanto a vuoto ma portiamo a casa questo punto”.

Infine: “Alla fine penso sia un buon punto contro un’ottima squadra, abbiamo ancora due partite davanti e ora dovremo accelerare e portare a casa punti”

Foto: Instagram Dortmund