Kounde: “Zidane sta cercando di renderci una squadra aggressiva. Maignan? Conosciamo tutti le sue qualità”

04/10/2026 | 12:40:34

Il terzino della Nazionale francese, Jules Kounde, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Belgio. Queste le sue parole:

“Come stanno andando i primi giorni con Zidane? Molto bene. È un allenatore molto vicino ai suoi giocatori, a cui piace parlare in campo, ma anche fuori, come il suo staff. Sono tutti disposti a dare consigli per cercare di migliorare. Non mi piace fare paragoni, ma l’allenatore sta cercando di renderci una squadra aggressiva. Cosa mi impressiona di Olise? Direi la sua qualità tecnica, la sua facilità tecnica. È anche un giocatore che lavora molto per la squadra. È molto bravo a finalizzare, ma anche a passare la palla. Se Maignan è cambiato con l’arrivo del nuovo staff? Non credo. È una persona molto attenta ai dettagli, che analizza molto i video, un vero perfezionista. Sono molto contento di vederlo lavorare così. Conosciamo tutti le sue qualità”.

Foto: X Francia