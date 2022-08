Koundé: “Xavi mi ha voluto con determinazione. Sono qui per crescere e vincere”

E’ la giornata di Jules Koundé che si presenta come nuovo acquisto del Barcellona.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Ho sempre avvertito la stima dell’allenatore, voleva davvero che venissi qui. Questo è stato molto importante per me perché è una tappa molto importante della mia carriera. Lui mi ha chiesto di impegnarmi, so cosa devo fare”.

L’adattamento: “La mia conoscenza de LaLiga semplificherà le cose. Ma l’importante è adattarsi allo stile del Barça e conoscere i miei compagni di squadra. Sono qui per crescere e aiutare la squadra a vincere”.

Sulla squadra: “Ci sono giocatori molto talentuosi. Sono venuto a dare il mio contributo, sono molto felice di essere qui. Incontrerò di nuovo Ousmane, che conosco bene perché siamo compagni di Nazionale”.

Foto: twitter Barcellona