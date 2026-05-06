Koundé: “Vogliamo vincere la Liga con un successo nel Clasico”

06/05/2026 | 16:36:35

Julies Koundé, giocatore del Barcellona, ha risposto a diverse domande molte delle quali incentrate sul Clasico in programma domenica sera al Camp Nou.

Queste le sue parole: “Vedo la squadra in ottima forma, molto concentrata. Non vediamo l’ora di giocare il Clasico e possiamo vincere la Liga anche con un pareggio, ma una vittoria sarebbe il massimo. Ci siamo allenati molto bene oggi e personalmente mi sento bene. Siamo molto motivati”.

Koundé si è poi espresso così sul Real Madrid: “Conosciamo i loro punti di forza e, per questo, dobbiamo continuare a giocare secondo il nostro stile. Dobbiamo saper ripiegare in difesa, ma la chiave sarà pressare efficacemente. Vinicius? È difficile da marcare, ma sono preparato perché in allenamento ho compagni di squadra di altissima qualità come Lamine Yamal o Pedri che possono affrontarti altrettanto bene”.

In conclusione, Koundé ha espresso anche gratitudine per il costante tifoso che gli riservano i supporters: “Apprezziamo il supporto dei tifosi perché, nel corso della stagione, ci sono momenti in cui le cose si complicano. Non vorrei vivere una vita senza sentire quella pressione, quella responsabilità, la consapevolezza che ci sono persone che contano su di noi. Fa parte della nostra vita da atleti. La considero parte del nostro lavoro; accettiamo quella pressione come qualcosa di positivo per cercare di dare il massimo”.

Foto: Instagram Barcellona