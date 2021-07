Dalla Spagna: Tottenham, niente da fare per Koundé. C’è il ‘no’ del calciatore

Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, Jules Koundé avrebbe rifiutato la proposta fattagli recapitare dal Tottenham, uno dei club maggiormente interessanti ad assicurarsi le sue prestazioni. Il calciatore, che ha già annunciato di voler lasciare il Siviglia per andare a giocare in un club più prestigioso, avrebbe declinato l’offerta dei londinesi poiché non soddisfaceva le sue ambizioni sportive.

Foto: Twitter Koundé