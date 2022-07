Koundé si presenta: “Xavi è stato determinante, spero di essere protagonista del club”

È stata la telenovela del mercato estivo fin qui, Koundé alla fine ha scelto di rimanere in Spagna e di diventare un nuovo calciatore del Barcellona. Dopo l’annuncio ufficiale, l’ex centrocampista del Siviglia corteggiato anche dal Chelsea ha parlato ai canali del club. Queste le sue parole

“Sono entusiasta di essere qui e di poter lottare in tutte le competizioni per vincerle. Io voglio vincere dei titoli. Xaxi è stato determinante, gli ho parlato più volte, il suo discorso mi ha emozionato. Guardiamo il calcio allo stesso modo, spero di essere protagonista in questo club”.

Foto: Twitter Barcellona