Koundé salta l’Inter: “Molto deluso per l’infortunio, ma ho piena fiducia in questo Barça”

02/05/2025 | 13:00:50

Brutte notizie per il Barcellona in un momento cruciale della stagione. Jules Koundé, uscito anzitempo nella sfida di Champions League contro l’Inter, sarà costretto a uno stop di circa tre settimane. Gli esami effettuati giovedì hanno evidenziato una lesione distale del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore francese ha così parlato del suo stop sul proprio profilo Instagram: “Sono molto deluso di essermi infortunato in questo momento della stagione, quando tutto è in gioco… Ho piena fiducia che questa squadra farà il suo lavoro, a prescindere da chi scenderà in campo”.

Foto: Instagram Barcellona