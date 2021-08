Kounde-Chelsea, Zouma-West Ham: ecco l’incrocio per chiudere. Le cifre

Il Chelsea sta per chiudere un’altra grande operazione per la difesa, si tratta di Jules Kounde. Il Siviglia chiede 60 milioni, a quella cifra il Chelsea ha intenzione di avvicinarsi per definire l’affare, avendo anche un accordo con il difensore. E’ una cosa che sta andando avanti da settimane, siamo entrati nella stretta finale. Sarà importante come incastro che Zouma perfezioni il suo trasferimento al West Ham. Ma il Chelsea ha ormai deciso di sciogliere qualsiasi tipo di riserva per Kounde.

Foto: Twitter Kounde