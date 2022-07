Koundé-Chelsea al traguardo. Ora il Siviglia ha i soldi per Luis Alberto. E Ilic…

Il Chelsea a un passo da Jules Koundé, difensore francese classe 1998 in uscita dal Siviglia. Un’autentica telenovela visto che i Blues ci avevano provato nelle precedenti sessioni di mercato e si erano nuovamente appostati nelle ultime due settimane. Ieri l’emittente catalana Esport3 aveva dato anche le cifre: circa 60 milioni, bonus compresi. Sono poi arrivate altre conferme, compresa quella di Marca. E così dopo Koulibaly un’altra K in arrivo per le ambizioni di Tuchel, all’interno di un’autentica rivoluzione in difesa. Il Siviglia farà cassa e, attenzione al particolare, potrebbe adesso aumentare la proposta alla Lazio per Luis Alberto. A quel punto i biancocelesti si fionderebbero su Ilic, bloccato da tempo e in uscita dal Verona. Senza trascurare, sempre per la Lazio, la pista Vecino che sarebbe ancora più concreta se alla fine il Mago restasse in biancoceleste. Ma Luis Alberto ha chiesto di andar via…

Foto: Twitter Personale