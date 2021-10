Koulibaly su Osimhen: “Negli spazi è incontenibile. Insigne in scadenza? Per noi un esempio, vuole vincerle tutte”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Sky in vista di Napoli-Legia Varsavia, Kalidou Koulibaly si è soffermato anche su Victor Osimhen e Lorenzo Insigne. Di seguito le sue parole.

Su Osimhen

“Sapevamo che era molto forte, fin da quando è arrivato. È un giocatore molto forte, negli spazi è incontenibile. Ha un grande futuro ma ci sono anche Mertens e Petagna che lo aiutano molto. Ha la mentalità per essere grande, spero che possa diventarlo”.

Su Insigne

“Non so se il momento è complicato. Lui è al servizio della squadra e fa di tutto per aiutare a vincere. Ha lo spirito e la mentalità giusta. È un esempio, non ho visto tanti giocatori essere in scadenza e dare tutto come lui. Solo con Mertens in passato lo avevo visto. Gli voglio bene, spero che continui così e gli auguro il meglio”.

Le piace giocare tutte le partite?

“La cosa più importante è dare il 200% quando si gioca. Poi è il mister a fare le scelte e a mandare i giocatori in campo. Non possiamo mai parlare di turnover, siamo tutti titolare e gioca chi sta meglio. Il Napoli deve vincere per forza, sia in Europa che in campionato”.

Foto: Instagram Koulibaly