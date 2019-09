Koulibaly: “Sono a Napoli da 5 anni, qui sto benissimo. La tifoseria merita grandi successi”

Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli e della Nazionale senegalese, ha parlato ai microfoni di RMC Sport in Francia della sua avventura in azzurro: “Sono a Napoli da cinque anni e posso dire di essere molto felice qui. La mia famiglia è contenta. Ogni anno lottiamo per vincere, per conquistare un trofeo importante. Abbiamo una tifoseria che ci segue sempre con passione e merita il meglio. Spero quest’anno di donargli qualcosa di importante”.

Foto: Napoli Twitter