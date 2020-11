Koulibaly: “Se ci criticano così tanto significa che facciamo paura. Siamo tutti con Gattuso”

Kalidou Koulibaly, alla vigilia della gara contro il Rijeka in Europa League, ha parlato in conferenza stampa insieme a Gattuso. Queste le parole del difensore del Napoli: “Milan? Non ho nulla da dire, sappiamo che era una partita importante. Ci è mancata la mentalità, ci sono stati degli episodi in cui siamo stati troppo buoni. Pensiamo solo al campo, non vogliamo fare polemica. Hanno segnato due gol con Ibrahimovic che è sempre difficile da marcare mentre il terzo è arrivato quando eravamo sbilanciati. Leggo molte critiche su di noi, questo ci motiva ancora di più e vogliamo dimostrare a tutti che in questo gruppo non ci sono problemi. Ci aspettano gare difficili, anche in campionato e domenica c’è la Roma. Con Gattuso? Non c’è nessun dubio, siamo al 100% con lui. Tutto quello che dice è motivazionale, a me piace quando si parla così. Nessuno conosce quello che succede nel nostro spogliatoio, adesso che abbiamo perso una partita tutti fanno una polemica. Evidentemente facciamo paura e siamo consapevoli di questo. Lo dimostreremo.”

Foto: twitter uff Napoli