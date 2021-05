Koulibaly saluta Gattuso: “Avrò sempre stima e riconoscenza per te e per il tuo staff”

Gennaro Gattuso è stato molto apprezzato dai suoi giocatori a Napoli. Da oggi è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina, dopo quello di Victor Osimhen, è arrivato anche il saluto di Kalidou Koulibaly via Twitter: “Grazie per tutto mister Gattuso, avrò sempre stima e riconoscenza per te e per il tuo staff: professionisti e persone che porterò nel cuore”, le parole del difensore senegalese.

Grazie per tutto Mister #Gattuso, avrò sempre stima e riconoscenza per te e per il tuo staff: professionisti e persone che porterò nel cuore 💙#KK pic.twitter.com/2LYqgyAuLe — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) May 25, 2021

Foto: Twitter Koulibaly