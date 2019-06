Koulibaly: “Voglio raggiungere qualcosa di importante con il Senegal. Sul mio futuro…”

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha parlato a proposito del proprio futuro poco dopo la vittoria ottenuta in coppa d’Africa dal suo Senegal contro la Tanzania. Queste le sue dichiarazioni, riportate dal Corriere dello Sport: “Tutti parlano di me ma io sto pensando al Senegal, voglio raggiungere qualcosa di grande con la mia nazionale. Se resterò a Napoli? Non lo so, credo di sì”.

Foto: twitter ufficiale Napoli