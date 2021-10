Koulibaly: “Obiettivo ritrovare solidità in Europa League. Spalletti? Mi chiede di essere un leader”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa azzurra alla viglia della sfida contro il Legia Varsavia. Di seguito le sue parole.

Sulla partita

“Dobbiamo essere pazienti perché il Legia si chiude dietro e riparte molto bene, l’abbiamo visto contro il Leicester, quando hanno avuto 3-4 occasioni di segnare. Se il Legia è al primo posto del girone è perché lo merita, non per fortuna. Svolgono bene il proprio piano di gioco. Domani verranno con le stesse intenzioni, aspettarci dietro e ripartire, noi dovremo essere bravi a segnare il prima possibile. Ma se non arriva il gol bisognerà essere pazienti perché potremo vincerla anche con la solidità dietro. Quella di domani è una partita da vincere assolutamente”.

Sul differente andamento tra campionato ed Europa League

“Non lo so qual è il motivo, questo dobbiamo ancora capirlo. Abbiamo subito tanti gol in Europa League e questo mi dà fastidio perché sappiamo di avere calciatori di livello dietro. Non è una cosa della difesa, ma di squadra e di testa. Con i fenomeni che abbiamo davanti possiamo far gol sempre. La solidità che abbiamo in campionato dobbiamo ritrovarla anche in Europa League. Questo è uno degli obiettivi primari. Io non mi faccio tanti problemi perché so che abbiamo i calciatori giusti per fare bene e ritroveremo questa solidità presto, spero già a partire da domani. Per noi l’importante è qualificarci, sarebbe un peccato non andare avanti. Faremo di tutto per essere primi, ma non bisogna pensare così lontano. Ci saranno tante partite prima, sia in campionato che in Europe League. La qualificazione sarà giocata al massimo fino all’ultima partita, ora pensiamo a vincere tutte le gare fino alla sosta”.

Sull’ottimo rapporto con Spalletti e sul suo ruolo all’interno del gruppo azzurro

“Spalletti mi chiama comandante? Mi piacciono i miei nomignoli. Mi fa piacere, ma sappiamo che tutti qui sono importanti. Bisogna dare il 100% per il Napoli. Il mister mi chiede un po’ di più e motivare la squadra, io devo farlo perché sono da tanti anni qui. Il mister mi ha detto che la squadra ha bisogno di questo e io devo darglielo per vincere le partite. Nello spogliatoio in questo momento si vive bene, quando vinciamo è più facile. Bisogna gestire ogni calciatore in egual modo e lo stiamo facendo bene, quando facciamo il torello in allenamento siamo tutti lì a ridere. Dobbiamo continuare così. Ma la cosa più importante è il match di domani, le risate poi ci saranno dopo la partita, quando avremo vinto”.

Sulla voglia di rivalsa del Napoli

“Questo gruppo è uno dei gruppi più forti in cui ho giocato. Lo scorso anno ci sono stati tanti infortuni e ci sono mancate un po’ di cose. Quest’anno Spalletti è venuto e ci ha detto di essere un gruppo di campioni, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo altrimenti non serve a niente. Noi pensiamo solo a vincere le partite. Avevo ragione quando dicevo che questo uno è dei migliori gruppi in cui ho giocato, senza mancar di rispetto agli altri con cui ho giocato. Con quest’inizio di stagione tutti vorranno vincere contro di noi. Bisogna tenere i piedi per terra e correggere ciò che non va. Lo stiamo facendo e vogliamo andare sempre più in alto”.

Foto: Twitter Napoli