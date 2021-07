Salihamidzic: “Il Bayern non ha cercato Koulibaly. Tolisso? Nessuna offerta pervenuta”

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco che tra due giorni sfiderà il Napoli in amichevole, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare di alcune vicende di calciomercato. Focus del suo intervento Koulibaly e Tolisso. Di seguito un breve estratto delle sue parole:

“Koulibaly? Noi non l’abbiamo cercato. Abbiamo portato a Monaco Upamecano, quindi in difesa siamo al completo. Per quanto riguarda Tolisso, invece, non mi ha chiamato nessuno per prenderlo. Speriamo che disputerà una grandissima stagione con il Bayern Monaco”.

Foto: Twitter Koulibaly