Koulibaly: “L’obiettivo è sempre lo scudetto. Voci di mercato? Ci sono a abituato”

Chiamato a rappresentare la Nazionale senegalese per i prossimi impegni internazionali, Kalidou Koulibaly ha parlato di questo inizio di stagione, degli obiettivi del suo Napoli e delle voci di mercato: “Tranquilli, sto ritornando ad essere quel giocatore che tanto vi piace. Il mio avvio di stagione non è stato dei migliori, ma è nell’insieme che dobbiamo migliorare per continuare l’inseguimento alla Juve. Il nostro obiettivo resta lo scudetto, anche se quest’anno sarà ancora più difficile, perché tutte le squadre si sono rinforzate e la competitività in campionato è aumentata. La squadra da battere, comunque, resta sempre la Juventus. In Champions vogliamo qualificarci quanto prima, senza arrivare all’ultima giornata con il rischio di restare fuori. Dopo la vittoria col Liverpool, abbiamo pareggiato col Genk e di questo siamo dispiaciuti, volevamo vincere. Ma il calcio è così. Le voci di mercato? Ci sono abituato, ogni tanto ne viene fuori qualcuna. In questo momento il mio obiettivo è vincere col Napoli, del resto non mi interessa molto, mercato compreso“.

Foto: twitter Napoli