Koulibaly-Kumbulla-Smalling-Gimenez: il giro dei difensori

Difensori centrali, entriamo nella fase decisiva. Fonseca ha chiesto alla Roma di riscattare Smalling come priorità, eppure il club giallorosso non riesce a sbrogliare una situazione che vede il diretto interessato in febbrile attesa. Da qui le voci su Kumbulla, rilanciate dalle radio romane già nel pomeriggio; l’interesse c’è, ma per Fonseca il ritorno di Smalling è prioritario. Al massimo l’allenatore vedrebbe Smalling più Kumbulla, con Juan Jesus in orbita Genoa. Del difensore del Verona l’Inter sarebbe solo disposta a parlarne dopo le cessioni. Capitolo Koulibaly: De Laurentiis continua a chiedere più cash al Manchester City in uno sfinimento continuo. Non a caso il City ha accentuato i contatti con l’Atletico Madrid che vi avevamo anticipato. Ma per Koulibaly non è ancora detta l’ultima parola.

Foto: Twitter Napoli