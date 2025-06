Koulibaly: “Inzaghi grande allenatore. Ci sta rinfrescando la mente”

22/06/2025 | 18:32:11

Kalidou Koulibaly ha parlato a SportMediaset della nuova avventura con Simone Inzaghi, divenuto tecnico dell’Al Hilal: “È un grande allenatore, lo ha dimostrato arrivando in finale di Champions League, può darci la sua esperienza. Peccato per loro che non hanno vinto il campionato, anche se sono contento per il Napoli. È venuto a rinfrescare la mentre di tutti, sappiamo il calcio che vuole e la sua mentalità sul campo”.

Foto: Instagram Koulibaly