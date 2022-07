Koulibaly in partenza da Milano per Londra. Scatta la missione Chelsea

Missione Chelsea. Kalidou Koulibaly è in partenza da Milano per Londra, dove è atteso per la firma del contratto dopo la clamorosa svolta impostata a sorpresa lunedì e concretizzatasi nel pomeriggio di ieri. Il centrale difensivo non è andato a Dimaro e non è tornato a Napoli, ha preferito organizzare da Milano il viaggio che lo porterà nelle prossime ore a Londra. Poi saranno organizzate le visite e molto presto KK diventerà ufficialmente il nuovo baluardo della difesa di Tuchel.

Foto: Twitter Napoli