Koulibaly, il vero Gigante in un mondo senza regole: un esempio per tutti

Kalidou Koulibaly è un professionista esemplare e anche una grande spugna. Non soltanto un rendimento fantastico, resta uno dei migliori interpreti europei nel ruolo e fuori dal campo ha un atteggiamento inappuntabile, perfetto. E un’umiltà che sfocia nella solidarietà: dopo aver vinto la Coppa d’Africa con il Senegal, non è passato inosservato il gesto nei riguardi di Mohamed Abdel Monem, che aveva sbagliato un rigore fondamentale per l’Egitto. Un rispetto che purtroppo non è comune a tutti e che sintetizza la statura dell’uomo. Ora che ogni dieci minuti si parli di razzismo, senza alcun tipo di decisione o di legge, è un esercizio stucchevole e inutile. Anche a Bergamo, ieri, lo stesso film accompagnato da parole inutili, stucchevoli, noiose. Senza i fatti, ma fatti veri, rasenteremo il ridicolo e andremo oltre. E dimostreremo di essere incapaci verso qualsiasi tipo di problema. Si possono fare spot e organizzare dibattiti, l’unico rischio è quello di sfociare nella retorica. In questo modo non si fa altro che penalizzare chi subisce come se fosse un’eterna spugna. KK merita altro, perché lui è un esempio, l’ambasciatore della correttezza, un professionista esemplare che potrebbe dare lezioni a tutti. Compresi quegli imbecilli in servizio permanente, mai puniti come la logica, il rispetto e la civiltà imporrebbero.

FOTO: Twitter Napoli