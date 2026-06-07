Koulibaly: “Il Senegal è capace di grandi cose, magari arriveremo in fondo ai Mondiali”

07/06/2026 | 22:25:23

Intervistato da RMC Sport, Koulibaly ha parlato dei Mondiali che è pronto a disputare con il Senegal: “Sappiamo di essere capaci di grandi cose e spero che ci riusciremo. Resteremo anche con i piedi per terra. È un Mondiale; sappiamo che sarà molto difficile, ma sappiamo anche di avere il talento, la qualità, l’umiltà e la professionalità per arrivare il più lontano possibile. Il nostro obiettivo sarà quello di far sognare il popolo senegalese. Io sogno in grande. Per me, il Senegal è la migliore squadra del mondo. Sappiamo che ci sono altre squadre e altri giocatori di livello mondiale. Sappiamo che sarà molto difficile. Il mio obiettivo è che il Senegal arrivi il più lontano possibile, e perché no, fino in fondo?”. Questo implica giocare partite, essere umili, sopportare le difficoltà e avere molta disciplina”.

Foto: Instagram Koulibaly

