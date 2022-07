Koulibaly: “Ho sempre avuto il desiderio di giocare in Premier League”

Kalidu Koulibaly è arriva in America dove il Chelsea sta continuando la tournée in vista della nuova stagione. Il difensore centrale, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del club, commentando il suo arrivo in Premier League

Queste le sue parole. “Sono felice di essere arrivato al Chelsea. È una squadra top e ho sempre avuto il desiderio di giocare in Premier League. Il Chelsea mi aveva già cercato nel 2016, ma poi non se ne fece nulla. Quest’anno invece l’acc0rdo è stato trovato subito: quando ho parlato con i miei due amici Wendy e Jorginho la scelta è stata più facile. Voglio ringraziare i tifosi perché ne ho visti molti a Londra e sull’aereo tutti erano felici che io fossi qui, spero che la stagione sarà davvero buona”. “.

Foto: Twitter Chelsea