Koulibaly: “Gol di Salah evitabile, ma dovevamo anche segnare. Ora daremo tutto in Europa League”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato dopo l’eliminazione dalla Champions League ai microfoni di Sky Sport: “Era una partita molto importante, sapevamo che il Liverpool doveva vincere. Abbiamo avuto un po’ di difficoltà, il gol era evitabile. Potevamo fare di più per segnare, ma stasera è andata diversamente. Ora faremo di tutto in Europa League, sappiamo che è una competizione importante. La giocheremo con tutto ciò che abbiamo e proveremo a onorarla fino alla fine. Oggi inconsciamente c’era un po’ di timore, contro una squadra così forte non è facile. Sapevamo di potercela fare perché abbiamo una squadra forte che può lottare con chiunque. Stasera è mancato poco, le azioni sono arrivate. Oggi è solo un passaggio negativo, speriamo di averne altri positivi. Potremo vincere qualcosa, questo è sicuro”.

Foto: Napoli Twitter