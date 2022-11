Koulibaly, gol di platino: elimina l’Ecuador e lancia il Senegal agli ottavi. Olanda: 2-0 sul Qatar e primo posto

Con la giornata di oggi, si sancivano le squadre qualificate del Gruppo A di questo Mondiale alla fase eliminatoria. Il girone in questione è composto da Qatar, Olanda, Senegal ed Ecuador. Grazie alle reti di Gakpo e De Jong, l’Olanda ha steso per 2-0 un Qatar senza idee, che aveva già detto addio al Mondiale dopo la sconfitta contro il Senegal, perdendo tutte e 3 le partite disputate con almeno 2 gol di scarto e realizzandone solamente uno. Partita e girone dominato dagli Orange che si qualificano da primi in classifica, seguiti da un miracoloso Senegal, trascinato da Kalidou Koulibaly. La squadra africana apre le danze nella sfida contro l’Ecuador grazie alla rete su calcio di rigore di Ismaila Sarr, realizzata nel primo tempo. La ripresa si riapre con il gol del pareggio di Moises Caicedo, che illude i sudamericani, andati nuovamente sotto 3 minuti dopo la rete del pareggio grazie al gol di capitan Koulibaly. La partita si conclude 2-1 in favore della squadra africana, che si qualifica per seconda. Mondiale finito, invece, per Ecuador e Qatar.

Foto: Twitter Fifa