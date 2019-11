Koulibaly e il messaggio social: “Napoli è casa mia, qui sono cresciuto come uomo”

View this post on Instagram

Qui sono nati i miei figli. Qui sono cresciuto come uomo e come calciatore. Qui, la mia famiglia e io ci sentiamo a casa. 💙 Mes enfants sont nés ici. Ici, j'ai grandi en tant qu'homme et en tant que footballeur. Ici, ma famille et moi nous sentons chez nous 💙 My children were born here. Here, I grew up as a man and as a football player. Here, my family and I feel at home 💙 #Napoli #KK