Koulibaly: “Dopo l’autogol ho ricevuto tanto affetto. I tifosi mi hanno dato forza”

Contro il Liverpool, tra i migliori in campo del Napoli c’è sicuramente stato Kalidou Koulibaly. La sua prestazione sontuosa è stata ancora più lodata proprio perché giunta in un momento non semplicissimo per il senegalese, del quale nelle ultime settimane si parlava solo per discutere il tema del razzismo negli stadi italiani o per evidenziare l’autorete che era costata agli azzurri lo scontro diretto contro la Juve. Al calciatore, però, in seguito a quell’episodio è arrivato anche tanto affetto. Lo ha confidato lui stesso ad alcuni suoi amici dopo la splendida sfida ai Reds, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Ho ricevuto tanto affetto dopo quell’autogol e lo stesso ho ricevuto adesso da amici napoletani felici insieme a me. Ecco perché mi sento parte di questa città che mi ha accolto benissimo. Le ovazioni dei tifosi martedì mi hanno dato forza, ogni intervento era per loro“.

Foto: twitter Napoli