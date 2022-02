Koulibaly dopo la Coppa d’Africa: “Ringrazio tutti per il supporto. Ora sono tranquillo qui a Napoli”

All’arrivo in aeroporto a Napoli, Koulibaly è stato accolto da alcuni tifosi senegalesi. Queste le sue dichiarazioni: “Questa accoglienza mi fa molto piacere. Sono tornato a Napoli e sono tranquillo. Ringrazio tutti, ho visto tutti i video e le cose che avete fatto quando non c’ero. Sono orgoglioso di essere con voi, è stato molto bello qui ed è stato molto bello in Senegal. Grazie a tutti”.

FOTO: Twitter Napoli