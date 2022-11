Koulibaly conferma: “Avevo offerte dall’Italia. Non potevo andare alla Juve per fede e rispetto”

Durante l’intervista concessa al Corriere della Sera, Kalidou Koulibaly, difensore ex Napoli ora al Chelsea, è tornato a parlare anche delle offerte ricevute prima del trasferimento a Londra: “Offerte da squadre italiane? Sì, ma non le ho accettate”. Infine, ha così risposto alla domanda specifica sulla Juventus: “La Juventus? Una maglia che non potevo indossare, per fede e anche per rispetto“, a conferma di quanto vi avevamo raccontato questa estate.

Foto: Twitter Chelsea