Koulibaly: “Ci sono stati dei problemi extra campo. Ma non abbiamo perso per quello”

Koulibaly ed il Senegal non stanno vivendo un Mondiale semplice ed ora per passare hanno bisogno di una goleada all’ultimo turno contro l’Iraq. “Non cerchiamo scuse. Ci sono stati dei problemi ma non abbiamo certo perso per quello. Non è ancora il momento di parlarne. Oggi parlo solo di calcio”. Il difensore ha quindi dribblato le domande sui problemi economici e la situazione poco chiara intorno alla federazione senegalese, anche se in Coppa d’Africa la Nazionale era stata tra le migliori: “Qui non è che giochiamo amichevoli, siamo al Mondiale. Se sbagli paghi, e io oggi ho sbagliato tanto, troppo”. Infine sul suo rapporto con Napoli, che continua ad essere un amore reciproco: “Lo so, ricevo tantissimi messaggi. Ne approfitto per ringraziare tutti quelli che mi incoraggiano, che mi sono vicini e che mi vogliono bene. E per scusarmi se non rispondo a tutti. Sono concentrato sul Mondiale, ma l’affetto di Napoli mi accompagna ovunque vada”.

Foto: Instagram Koulibaly