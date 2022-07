Koulibaly–Chelsea ci siamo, il senegalese ha superato brillantemente le visite mediche e ora è pronto a firmare il contratto che lo legherà al club per i prossimi cinque anni. L’ormai ex capitano del Napoli partirà subito per raggiungere il club in America, dove i blues stanno svolgendo la tournée pre campionato. Potrebbe esordire nel match del 20 Luglio contro Charlotte.

Foto: Twitter Personale