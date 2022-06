Koulibaly: “Barcellona? Per il momento non so niente, al mio ritorno in Europa vedremo”

Kalidou Koulibaly, intercettato dalla stampa dopo la sfida di qualificazione alla Coppa d’Africa Ruanda-Senegal, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro: “Il mio futuro? Per il momento vado in vacanza. Barcellona? Non voglio mentire, per il momento non so niente e non ho parlato con nessuno. Al mio ritorno in Europa vedremo, ma vorrei conoscere la situazione molto velocemente“.

Foto: Twitter Napoli