Koulibaly, avvio shock contro il Parma: errore, gol subito e infortunio. Ma il San Paolo applaude

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. I partenopei, in campo alle 18:30 contro il Parma, sono andati sotto nel punteggio dopo appena quattro minuti. A favorire il gol di Dejan Kulusevski un errore plateale di Kalidou Koulibaly. Il difensore prima sbaglia un controllo, permettendo allo svedese di involarsi verso la porta di Meret, poi nel tentativo di recuperare si fa male. Infortunio muscolare ai flessori per il senegalese, sostituito da Gattuso con Luperto. Avvio shock quindi, per gli azzurri. Ma il San Paolo ha applaudito il giocatore, così come il neo allenatore.

Foto: Twitter Napoli