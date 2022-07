Koulibaly al Chelsea, i tifosi alla dirigenza: “Non avevate detto che era incedibile?”

Clima tutt’altro che disteso in quel di Dimaro, dove il Napoli sta preparando la nuova stagione. Spalletti oltre a rinunciare a Insigne, dovrà da oggi rinunciare anche a Koulibaly. Il centrale del Napoli infatti, in queste ore è in viaggio verso Londra dove nelle prossime ore firmerà per il Chelsea. Questa cessione non è stata presa bene dai tifosi del Napoli. I supporter presenti oggi a Dimaro hanno infatti chiesto informazioni a Giuntoli. “Non avevate detto che era incedibile?” la domanda rivolta al direttore, che rispondono in maniera secca ha dichiarato “Non dipende da noi“.

Foto: Twitter Napoli