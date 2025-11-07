Kouda risponde a Gytkjaer: Spezia-Bari 1-1, Donadoni debutta con un pareggio
07/11/2025 | 23:00:55
Inizia con un pareggio l’avventura di Roberto Donadoni sulla panchina dello Spezia, finisce 1-1 con il Bari. Lo Spezia era andato in svantaggio dopo appena 7 minuti per un gol di Gytkjaer, ma poco dopo la mezz’ora ha pareggiato il centrocampista classe 2002 Rachid Kouda.
Spezia (3-5-2): Mascardi, Mateju, Wisniewski, Felipe Jack, Vignali, Kouda, Nagy, Cassata, Aurelio, Di Serio, Vlahovic.
All. Donadoni
Bari (3-5-2): Cerofolini, Pucino, Meroni, Nikolaou, Dickmann, Maggiore, Verreth, Antonucci, Dorval, Moncini, Gytkjaer.
All. Caserta
foto x spezia