Kouame si presenta: “C’è voglia di fare una grande squadra per andare in Europa. Il destino ha voluto che io venissi a giocare qui in viola”

Il neo acquisto della Fiorentina l’attaccante Christian Kouame si è presentato alla stampa.

Ecco una parte delle sue dichiarazioni:

“C’è voglia di fare una grande squadra per andare in Europa, una squadra forte per competere contro tutti. Quando vado in campo cerco di dare sempre il massimo. Il mio obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile. Non ho nessun rimpianto, l’ho detto anche al direttore. Evidentemente era destino: giocare in Premier è un sogno, ma evidentemente il destino ha voluto che io venissi a giocare qui in viola. Il mio sogno è giocare e vincere con la nazionale, non c’è cosa più bella che indossare la maglia del proprio paese e vincere un trofeo. Non penso ancora alle qualificazioni per la Coppa d’Africa, penso solo a curarmi. Se poi arriva la convocazione, tanto meglio”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina