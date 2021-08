Kouamé, promesse non mantenute. L’Anderlecht è una ripartenza

Era una stellina, rischia di diventare una meteora. Christian Kouamé doveva spaccare il mondo, aveva evidenziato qualità importanti. Certo, gli infortuni che ne hanno condizionato il rendimento, però la Fiorentina gli ha dato poche soddisfazioni e anche la gestione (non da parte del club) è stata poco illuminata. Forse la sua carriera sarebbe cambiata se un infortunio non gli avesse tarpato le ali quando stava per firmare con il Crystal Palace, eravamo a fine 2019. Adesso è pronto a ripartire dall’Anderlecht, non parliamo certo di ridimensionamento – il club è prestigioso – ma di sicuro le premesse non sono state mantenute. La Fiorentina manterrà il controllo del cartellino, avendolo ceduto in prestito oneroso.

Foto: Twitter Fiorentina